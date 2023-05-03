Vahşi doğada acımasız olay ilk kez bu kadar net görüntülendi! Ahıra giren kurtlar koca ineği dakikalar içinde parçaladı

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Yiyecek bulmakta zorlanan kurtların yerleşim yerlerine indiğine birçok kez şahit olmuştuk. Son olarak gözlerine bir ahırı kestiren aç kurtlar, hedef olarak seçtikleri ineğe saldırdı.

KISA SÜREDE PARÇALADILAR

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde kurtların etrafını sardıkları ineği kısa sürede parçaladıkları görülüyor. Kurtların saldırısı sırasında ayağa kalkıp kaçmaya çalışan inek, bunda başarılı olamadı.

"BÜTÜN HAYVANLARI ÖLDÜRMEDEN DURMAZ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Videonun altına "Çiftlik sahibine geçmiş olsun", "Kurtlar bir ahıra girdiyse bütün hayvanları öldürmeden durmaz", "Çiftlik sahibi neden köpek beslemiyor?", "Yazık oldu ineğe", "Allah sahibine sabır versin" şeklinde yorumlar yapıldı.