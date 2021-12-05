Aç kurtlar çoban köpeğini ağır yaraladı - Son Dakika

Hakkari'nin Yukarı Merzan Mahallesi'nde kurt sürüsünün saldırısına uğrayan çoban köpeği ağır yaralandı.

Yukarı Merzan Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık ile uğraşan Hacı Çiftçi isimli vatandaş, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine müracaatta bulunarak çoban köpeğinin kurtların saldırısına uğradığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine hemen harekete geçen ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları köpeğin vücudunun değişik yerlerinde yırtılmalar ve kaslarında zedelenme olduğunu tespit etti. Tedavisi yapılan çoban köpeği, getirildiği belediye kliniğinde müşahede altına alındı.

Çiftçi ailesi, duyarlılıktan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ