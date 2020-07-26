Aç kurtlar direğe bağlı eşeği gündüz vakti parçalamaya çalıştı - Son Dakika

Aç kurtlar direğe bağlı eşeği gündüz vakti parçalamaya çalıştı

HAKKARİ - Hakkari'nin Otluca köyünde direğe bağlı eşeğe saldıran aç kurtlar, gündüz vakti parçalamaya çalıştı.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Hakkari'de son günlerde kaya kartalı, çakal, dağ keçisi, çeşitli yılan türleri ve kurtların görüntülenmesi bölgedeki hayvan severleri sevindirdi. Bölgede yaban hayvanlarının korunması ve doğal yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de köy köy dolaşıp doğanın ve yaban hayatın korunması için vatandaşları bilinçlendiriyor.

Kent merkezine bağlı Otluca köyünde sahibi tarafından köy içerisindeki bir direğe bağlanan eşek, güpegündüz aç kurtların saldırısına uğruyor. Dürbün yardımıyla cep telefonu ile çekilen videoda iki kurt direğe bağlı çaresiz eşeği parçalamaya çalışıyor. Dakikalarca boğazından ısırılan eşek, bir minibüsün bölgeden geçmesi üzerine kurtlardan kurtuluyor.

Öte yandan, Berçelan Yaylası Seyithan Gölü'ne doğa yürüyüşüne çıkan doğa fotoğrafçısı Emin Noyan ve arkadaşları da bir taşın üzerinde duran kaya kartalını ve kartala doğru gelen bir çakalı görüntüledi. Çakalın yaklaştığını fark eden kaya kartalı uçarken, çakal da kartalın konduğu taşı kokladıktan bir süre sonra ortalıktan kayboldu.