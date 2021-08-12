Aç Kurtlar Filmi - Son Dakika

Zamanında mutlu bir aileye ve iyi de bir işe sahip olan Memed'in bu mutluluğu acı bir drama dönüşmüştür. Öğretmenlik yaptığı Siirt'in kasabası eşkıyalar tarafından işgal edilir ve yeni evlendiği karısı dağa kaçırılır. Bu ıstıraba dayanamayan karısı zapt edildiği dağda aylar sonra intihar eder. Memed'in artık iyi olmak için hiçbir sebebi kalmamıştır. Mesleğini bırakıp eşkıyaların peşine düşer. Artık dağlarda eşkıya peşindedir ve babasının intikamını almak isteyen varlıklı bir toprak sahibi tarafından kiralanır.
Yönetmen: Yılmaz Güney, Abdurrahman Keskiner
Senaryo: Yılmaz Güney, Haydar Turan
Oyuncular: Yılmaz Güney, Sevgi Can, Hayati Hamzaoğlu, Türkan Ağralı, Çetin Dağdelen, Sırrı Elitaş, Savaş Eşici, İhsan Gedik, Enver Güney, Mine Hoş, Bilal İnci, Hakkı Kıvanç, Ahmet Koç, Osman Oymak, Yusuf Sezer, Bahri Özkan, Selahattin Geçgel, Altan Bozkurt, İbrahim Uğurlu
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Aç Kurtlar
Yapımcı Firma: Güney Film
Yapım Yılı: 1969
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 23.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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