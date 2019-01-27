Son Dakika Haberleri: Aç Kurtlar Girdikleri Ahırda 16 Keçiyi Telef Etti

Aç Kurtlar Girdikleri Ahırda 16 Keçiyi Telef Etti

1 saat önce

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Helül köyünde bir ahıra giren aç kurtlar, 16 keçiyi telef etti, 7 tanesini de yaraladı.

Aç Kurtlar Girdikleri Ahırda 16 Keçiyi Telef Etti, System.String[]
Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Helül köyünde bir ahıra giren aç kurtlar, 16 keçiyi telef etti, 7 tanesini de yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Helül köyünde sabaha karşı bir ahıra giren aç kurtlar 16 keçiyi telef ederken, 7 keçiyi de yaraladıktan sonra kaçtı. Olay sonrası ahıra gelen keçilerin sahibi Hayri Aygün, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Hayri Aygün, telef olan keçileri ahırdan çıkartırken, yaralanan 7 keçi için de veteriner hekim çağırdı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:00 Kaynak: İHA

Gerger, Adıyaman, Güncel
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