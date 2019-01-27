Aç Kurtlar Girdikleri Ahırda 16 Keçiyi Telef Etti

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Helül köyünde bir ahıra giren aç kurtlar, 16 keçiyi telef etti, 7 tanesini de yaraladı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Helül köyünde bir ahıra giren aç kurtlar, 16 keçiyi telef etti, 7 tanesini de yaraladı.



Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Helül köyünde sabaha karşı bir ahıra giren aç kurtlar 16 keçiyi telef ederken, 7 keçiyi de yaraladıktan sonra kaçtı. Olay sonrası ahıra gelen keçilerin sahibi Hayri Aygün, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Hayri Aygün, telef olan keçileri ahırdan çıkartırken, yaralanan 7 keçi için de veteriner hekim çağırdı. - ADIYAMAN

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