Son Dakika Haberleri: Aç Kurtlar Köpeği Parçaladı

Aç Kurtlar Köpeği Parçaladı

37 dakika önce

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan Köyünde aç kurtlar köpeğe saldırdı.

Aç Kurtlar Köpeği Parçaladı, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan Köyünde aç kurtlar köpeğe saldırdı.

Alınan bilgiye göre Çağırkan Köyü mevkinde iddiaya göre aç kalan kurtlar köye inerek köpeği parçaladı. Soğuk ve şiddetli havanın etkisi ile köye geldiği öğrenilen kurtların köpeğe saldırması köylüyü şok etti. Köylülerden bazıları ise köpeğin parçalanmış cesedini sosyal medya hesaplarından paylaştı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:17 Kaynak: İHA

Kaman, Kırşehir, Çağırkan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı Park Ettiği Otomobilinde Hırsızı Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı

KKTC'de İş Adamları Arasında Kavga Çıktı: 1 Ağır Yaralı Arkadaşının Evindeki Partiye Katılan Genç Kadın, Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 13:54:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aç Kurtlar Köpeği Parçaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]