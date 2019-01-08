Aç Kurtlar Köpeği Parçaladı

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan Köyünde aç kurtlar köpeğe saldırdı.

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan Köyünde aç kurtlar köpeğe saldırdı.



Alınan bilgiye göre Çağırkan Köyü mevkinde iddiaya göre aç kalan kurtlar köye inerek köpeği parçaladı. Soğuk ve şiddetli havanın etkisi ile köye geldiği öğrenilen kurtların köpeğe saldırması köylüyü şok etti. Köylülerden bazıları ise köpeğin parçalanmış cesedini sosyal medya hesaplarından paylaştı. - KIRŞEHİR

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