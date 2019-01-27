Aç Kurtlar Köydeki Ahıra Girdi 16 Keçiyi Telef Etti
11 dakika önce
Aç kurtlar köydeki ahıra girdi 16 keçiyi telef etti Aç kurtlar ahıra dalıp keçilere saldırdıADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Helül Köyünde bir ahıra giren aç kurtlar 16 keçiyi telef etti, 7 tanesini de yaraladı.
Aç kurtlar köydeki ahıra girdi 16 keçiyi telef etti
Aç kurtlar ahıra dalıp keçilere saldırdı
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Gerger
ilçesine bağlı Helül Köyünde bir ahıra giren aç kurtlar 16 keçiyi telef etti, 7 tanesini de yaraladı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gerger İlçesine bağlı Helül Köyünde sabaha karşı bir ahıra giren aç kurtlar 16 keçiyi telef ederken 7 tane keçiyi de yaraladıktan sonra kaçtı. Olay sonrası ahıra gelen keçilerin sahibi Hayri Aygün, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Hayri Aygün, telef olan keçileri ahırdan çıkartırken yaralanan 7 keçi için de veteriner hekim çağırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:50 Kaynak: İHA
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