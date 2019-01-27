Son Dakika Haberleri: Aç Kurtlar Köydeki Ahıra Girdi 16 Keçiyi Telef Etti

Aç Kurtlar Köydeki Ahıra Girdi 16 Keçiyi Telef Etti

11 dakika önce

Aç kurtlar köydeki ahıra girdi 16 keçiyi telef etti Aç kurtlar ahıra dalıp keçilere saldırdıADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Helül Köyünde bir ahıra giren aç kurtlar 16 keçiyi telef etti, 7 tanesini de yaraladı.

Aç kurtlar köydeki ahıra girdi 16 keçiyi telef etti
Aç kurtlar ahıra dalıp keçilere saldırdı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Helül Köyünde bir ahıra giren aç kurtlar 16 keçiyi telef etti, 7 tanesini de yaraladı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gerger İlçesine bağlı Helül Köyünde sabaha karşı bir ahıra giren aç kurtlar 16 keçiyi telef ederken 7 tane keçiyi de yaraladıktan sonra kaçtı. Olay sonrası ahıra gelen keçilerin sahibi Hayri Aygün, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Hayri Aygün, telef olan keçileri ahırdan çıkartırken yaralanan 7 keçi için de veteriner hekim çağırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:50 Kaynak: İHA

Adıyaman, Gerger, 3. Sayfa
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