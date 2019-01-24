Son Dakika Haberleri: Aç Kurtlar Köye İndi Kangal Köpeğini Parçaladı

Aç Kurtlar Köye İndi Kangal Köpeğini Parçaladı

23 dakika önce

Aç kurtlar köye indi kangal köpeğini parçaladı Sivas'ın Gürün ilçesinde köye inen aç kurtlar sürüyü korumakla görevli bir kangal köpeğini parçaladıSİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde köye inen aç kurtlar sürüyü korumakla görevli bir kangal köpeğini parçaladı.

Aç kurtlar köye indi kangal köpeğini parçaladı
Sivas'ın Gürün ilçesinde köye inen aç kurtlar sürüyü korumakla görevli bir kangal köpeğini parçaladı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde köye inen aç kurtlar sürüyü korumakla görevli bir kangal köpeğini parçaladı.
Sivas'ta yağan karla yiyecek bulmakta güçlük çeken vahşi hayvanlar yerleşim yerlerine dadandı. Sivas'in Gürün ilçesi Çayboyu köyüne inen aç kurtlar, Sedat Koç'a ait ahırın çevresinde sürüyü korumakla görevli kangal köpeğini parçaladı. Gün açında köpeği göremeyen Koç, aramaya çıktığında ahıra yakın bir noktada parçalanmış bedeni ile karşılaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:33 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büfe Sahibinin, Küçük Çocuğu Taciz Ettiğini Duyan Mahalleli Ayaklandı Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti

Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 18:56:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aç Kurtlar Köye İndi Kangal Köpeğini Parçaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]