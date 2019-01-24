Aç Kurtlar Köye İndi Kangal Köpeğini Parçaladı
23 dakika önce
Aç kurtlar köye indi kangal köpeğini parçaladı Sivas'ın Gürün ilçesinde köye inen aç kurtlar sürüyü korumakla görevli bir kangal köpeğini parçaladıSİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde köye inen aç kurtlar sürüyü korumakla görevli bir kangal köpeğini parçaladı.
Aç kurtlar köye indi kangal köpeğini parçaladı Sivas
'ın Gürün
ilçesinde köye inen aç kurtlar sürüyü korumakla görevli bir kangal köpeğini parçaladı
SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde köye inen aç kurtlar sürüyü korumakla görevli bir kangal köpeğini parçaladı.
Sivas'ta yağan karla yiyecek bulmakta güçlük çeken vahşi hayvanlar yerleşim yerlerine dadandı. Sivas'in Gürün ilçesi Çayboyu
köyüne inen aç kurtlar, Sedat Koç
'a ait ahırın çevresinde sürüyü korumakla görevli kangal köpeğini parçaladı. Gün açında köpeği göremeyen Koç, aramaya çıktığında ahıra yakın bir noktada parçalanmış bedeni ile karşılaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:33 Kaynak: İHA
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