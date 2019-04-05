Son Dakika Haberleri: Aç Leylekler Yiyecek Arayışında

Aç Leylekler Yiyecek Arayışında

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde göç esnasında aç ve yorgun düşen leylekler yerleşim alanlarına yakın arazilerde yiyecek arayışına girdiler.

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde göç esnasında aç ve yorgun düşen leylekler yerleşim alanlarına yakın arazilerde yiyecek arayışına girdiler.

Baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin yıllar sonra ilk defa ilçe merkezinde yerleşim yerlerine yakın alanlarda gruplar halinde yiyecek arayışına girdikleri görüldü.

Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Ali Çalışkan, çevre kirliliği ve çeşitli etkenlerden dolayı eski dönemlerde ilçede baca, telefon ve elektrik direklerinin üzerlerinde bulunan leylek yuvalarının bozulduğunu belirterek," Bu nedenle yıllarca ilçemize leylek uğramadı. Birkaç sene önce bahar aylarında tekrar gelmeye başladılar. Yuvası olmayan, göç nedeniyle de aç ve yorgun düşen leylekler ilçemizde özellikle TOKİ konutları çevresindeki arazide yiyecek arıyorlar. Bu alanlara leylekler için yem bırakmayı düşünüyoruz" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:33 Kaynak: İHA

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