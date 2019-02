Ac Schnitzer Yorumuyla Bmw 550i

CARMEDYA.COM – BMW M5 şu an için fiyat olarak ulaşılabilir değil. En ulaşılabilir durumda olan model ise M550i xDrive. Performansı artmış Otomobil 462 HP güç ve 650 Nm tork değerine yükseltilmiş. Modelin 0-100 hızlanması 4 saniye. Bu değer eski M5 versiyonuna göre 0.6 saniye daha hızlı. Tasarım olarak farklılık arıyorsanız AC Schnitzer bu konuda size...The post AC Schnitzer yorumuyla BMW 550i appeared first on Carmedya.

CARMEDYA.COM - BMW M5 şu an için fiyat olarak ulaşılabilir değil. En ulaşılabilir durumda olan model ise M550i xDrive.







Performansı artmış



Otomobil 462 HP güç ve 650 Nm tork değerine yükseltilmiş.

Modelin 0-100 hızlanması 4 saniye. Bu değer eski M5 versiyonuna göre 0.6 saniye

daha hızlı. Tasarım olarak farklılık

arıyorsanız AC Schnitzer bu konuda size yardımcı oluyor. Modele karbon fiber

parçalar eklenmiş. İlk olarak ön tampondaki eklentiler dikkat çekiyor. Yan

eteklerde otomobili sportif kılmış. Arka bölümde daha büyük arka kanat

kullanılmış. Dört çıkışlı egzoz sistemi de otomobili etkileyici kılan

detaylardan.



The post AC Schnitzer yorumuyla BMW 550i appeared first on Carmedya.

Son Dakika » Otomobil » Haber Haber Yayın Tarihi :

Girdikleri Apartmanda Öpüştükten Sonra Hırsızlık Yapan Sevgililer, Kameraya Yakalandı

Son Dakika! İstanbul Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü! 1 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı