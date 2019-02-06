Son Dakika Haberleri: Ac Schnitzer Yorumuyla Bmw 550i

Ac Schnitzer Yorumuyla Bmw 550i

1 saat önce

CARMEDYA.COM – BMW M5 şu an için fiyat olarak ulaşılabilir değil. En ulaşılabilir durumda olan model ise M550i xDrive. Performansı artmış Otomobil 462 HP güç ve 650 Nm tork değerine yükseltilmiş. Modelin 0-100 hızlanması 4 saniye. Bu değer eski M5 versiyonuna göre 0.6 saniye daha hızlı.  Tasarım olarak farklılık arıyorsanız AC Schnitzer bu konuda size...The post AC Schnitzer yorumuyla BMW 550i appeared first on Carmedya.

Ac Schnitzer Yorumuyla Bmw 550i, System.String[]
CARMEDYA.COM - BMW M5 şu an için fiyat olarak ulaşılabilir değil. En ulaşılabilir durumda olan model ise M550i xDrive.



Performansı artmış

Otomobil 462 HP güç ve 650 Nm tork değerine yükseltilmiş.
Modelin 0-100 hızlanması 4 saniye. Bu değer eski M5 versiyonuna göre 0.6 saniye
daha hızlı. Tasarım olarak farklılık
arıyorsanız AC Schnitzer bu konuda size yardımcı oluyor. Modele karbon fiber
parçalar eklenmiş. İlk olarak ön tampondaki eklentiler dikkat çekiyor. Yan
eteklerde otomobili sportif kılmış. Arka bölümde daha büyük arka kanat
kullanılmış. Dört çıkışlı egzoz sistemi de otomobili etkileyici kılan
detaylardan.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:45 

HP, Otomobil
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