Aç tilkiye salam ziyafeti - Son Dakika

Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli göreve giderken gördükleri aç tilkiyi salamla besledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri, görev için Durankaya beldesine giderken yolda bir tilkiyle karşılaştı. Bunun üzerine yanlarında bulunan salamı kesen personeller, elleriyle aç tilkiyi besledi. Personelin davranışı karşısında kaçmayan tilki, kesilen salamı alarak yuvasına bıraktı.

Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen personel, görev için Durankaya beldesine gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Yol kenarında tilkiyle karşılaştık. Bizde aç tilkiyi bırakamadık. Arabamızda öğle yemeğimiz için bazı yiyecekler vardı. Bizde yiyeceklerin içerisindeki salamı çıkartarak tilkiye yedirdik. Ne olursa olsun çevremizde yaşayan aç ve susuz hayvanlara dikkat edelim ve bir kap dahi olsa onlar için dışarıya yemek bırakalım" dedi.

(Metin Tek/İHA)