Aç ve Donmak Üzere Olan Yavru Köpekler Hayvan Barınağına Yerleştirildi
48 dakika önce
Kayseri'de aç ve donmak üzere olan 5 yavru köpek ve anneleri, belediye ekiplerince hayvan barınağına yerleştirildi.
Kayseri'nin Develi ilçesinde 5 yavru köpek ve annesinin donma tehlikesi geçirdiğinin ihbar edilmesi sonrasında Develi Belediyesi ekipleri hayvanların bulunduğu bölgeye geldi. Aç ve donmak üzere olan 5 yavru köpek ve anneleri ekipler tarafından araca konularak Develi Belediyesinin hayvan barınağına götürüldü.
KORUMA ALTINA ALINDILAR
İhbar üzerine hayvanların bulunduğu bölgeye gelen ekipler, 5 yavru köpek ve annelerini barınağa götürdü. Barınakta bakımları yapılan yavru köpekler koruma altına alındı.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:17 Kaynak: İHA
Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı
Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı
Milyonların Maaş Zammını Belirleyen Enflasyon Rakamları Açıklandı
İşte Emeklinin Alacağı Zamlı Maaşlar