Aç ve Donmak Üzere Olan Yavru Köpekler Hayvan Barınağına Yerleştirildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde 5 yavru köpek ve annesinin donma tehlikesi geçirdiğinin ihbar edilmesi sonrasında Develi Belediyesi ekipleri hayvanların bulunduğu bölgeye geldi. Aç ve donmak üzere olan 5 yavru köpek ve anneleri ekipler tarafından araca konularak Develi Belediyesinin hayvan barınağına götürüldü.

KORUMA ALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine hayvanların bulunduğu bölgeye gelen ekipler, 5 yavru köpek ve annelerini barınağa götürdü. Barınakta bakımları yapılan yavru köpekler koruma altına alındı.