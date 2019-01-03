Son Dakika Haberleri: Aç ve Donmak Üzere Olan Yavru Köpekler Hayvan Barınağına Yerleştirildi

Aç ve Donmak Üzere Olan Yavru Köpekler Hayvan Barınağına Yerleştirildi

48 dakika önce

Kayseri'de aç ve donmak üzere olan 5 yavru köpek ve anneleri, belediye ekiplerince hayvan barınağına yerleştirildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 5 yavru köpek ve annesinin donma tehlikesi geçirdiğinin ihbar edilmesi sonrasında Develi Belediyesi ekipleri hayvanların bulunduğu bölgeye geldi. Aç ve donmak üzere olan 5 yavru köpek ve anneleri ekipler tarafından araca konularak Develi Belediyesinin hayvan barınağına götürüldü.

KORUMA ALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine hayvanların bulunduğu bölgeye gelen ekipler, 5 yavru köpek ve annelerini barınağa götürdü. Barınakta bakımları yapılan yavru köpekler koruma altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Develi Belediyesi, Develi, Kayseri, Yerel
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