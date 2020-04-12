Aç ve susuz kalan köpeğin imdadına polisler yetişti - Son Dakika

Köpeğin metruk binadan çıkarılması

Polis ekiplerinin su ve ekmek vermesi

Köpeğin uygulama noktasına getirilmesi

Uygulama noktasında köpekle oynayan polisler

Uygulama noktasındaki zırhlı araç ve bekleyen ekipler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç ve susuz kalan köpeğin imdadına polisler yetişti.

Hasan Çelebi Mahallesindeki metruk bir binada köpeğin iki gündür aç ve susuz kaldığını gören çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, metruk binadan çıkarıp uygulama noktasına getirdikleri köpeğe su ve ekmek verdi.

Hayvan daha sonra Siverek Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.