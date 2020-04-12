Aç ve susuz kalan köpeğin imdadına polisler yetişti - Son Dakika

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Aç ve susuz kalan köpeğin imdadına polisler yetişti
6 saat önce
Köpeğin metruk binadan çıkarılması Polis ekiplerinin su ve ekmek vermesi Köpeğin uygulama noktasına getirilmesi Uygulama noktasında köpekle oynayan polisler Uygulama noktasındaki zırhlı araç ve bekleyen ekipler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç ve susuz...
Köpeğin metruk binadan çıkarılması
Polis ekiplerinin su ve ekmek vermesi
Köpeğin uygulama noktasına getirilmesi
Uygulama noktasında köpekle oynayan polisler
Uygulama noktasındaki zırhlı araç ve bekleyen ekipler
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç ve susuz kalan köpeğin imdadına polisler yetişti.
Hasan Çelebi Mahallesindeki metruk bir binada köpeğin iki gündür aç ve susuz kaldığını gören çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, metruk binadan çıkarıp uygulama noktasına getirdikleri köpeğe su ve ekmek verdi.
Hayvan daha sonra Siverek Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:16 Kaynak: AA
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