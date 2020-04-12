Aç ve susuz köpeği polisler besledi - Son Dakika

Aç ve susuz köpeği polisler besledi
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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, metruk binada bağlı bulunan ve iki gündür aç susuz kalan köpek, polis ekipleri tarafından beslendi.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, metruk binada bağlı bulunan ve iki gündür aç susuz kalan köpek, polis ekipleri tarafından beslendi.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle iki gündür sessizliğin hakim olduğu Siverek'te, 155 ihbar hattını arayan bazı kişiler Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki metruk bin binadan köpek sesi geldiğini söyledi. İhbarın ardından metruk binaya giden polis ekipleri, zincirle duvara bağlı bitkin haldeki köpeği gördü. Aç ve susuz kalan köpek, polisler tarafından beslendikten sonra hayvan barınağına teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 04:19 Kaynak: DHA
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