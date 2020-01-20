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Acaba sesi de değişti mi? Adele'den yeni albüm
6 saat önce
Grammy ödüllü Adele, son zamanlarda verdiği kilolar ve geçirdiği fiziksel değişimle gündemde.
Grammy ödüllü Adele, son zamanlarda verdiği kilolar ve geçirdiği fiziksel değişimle gündemde. Ünlü şarkıcıyla ilgili gelen son habere göre Adele, ara verdiği müziğe de geri dönüyor. 45 kilo verdikten sonra tanınmaz hale gelen şarkıcı yeni albümüyle hayranlarının karşısına çıkmak için hazırlık yapıyor.
Eşinden boşanan, fiziksel görüntüsünü yenileyen Adele'in, kilo kaybının sesini değiştirip değiştirmeyeceği ise merak konusu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:54
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