Acaba sesi de değişti mi? Adele'den yeni albüm - Son Dakika
Son Dakika Magazin Acaba sesi de değişti mi? Adele'den yeni albüm - Son Dakika Magazin

Acaba sesi de değişti mi? Adele'den yeni albüm

6 saat önce

Grammy ödüllü Adele, son zamanlarda verdiği kilolar ve geçirdiği fiziksel değişimle gündemde.

Acaba sesi de değişti mi? Adele'den yeni albüm, System.String[]

Grammy ödüllü Adele, son zamanlarda verdiği kilolar ve geçirdiği fiziksel değişimle gündemde. Ünlü şarkıcıyla ilgili gelen son habere göre Adele, ara verdiği müziğe de geri dönüyor. 45 kilo verdikten sonra tanınmaz hale gelen şarkıcı yeni albümüyle hayranlarının karşısına çıkmak için hazırlık yapıyor.


Eşinden boşanan, fiziksel görüntüsünü yenileyen Adele'in, kilo kaybının sesini değiştirip değiştirmeyeceği ise merak konusu.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:54 
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