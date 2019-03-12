Son Dakika Haberleri: Academia'nın 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu Tanıtıldı

Academia'nın 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu Tanıtıldı

1 saat önce

– BEYMEN'in Academia markası İlkbahar-Yaz 2019 Koleksiyonunu tanıttı.

Academia'nın 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu Tanıtıldı, System.String[]
– BEYMEN'in Academia markası İlkbahar-Yaz 2019 Koleksiyonunu tanıttı. Yeni koleksiyonda, "2000'lerin feminen ve umursamaz tavrı, 80'lerin cesur ve dinamik detaylarıyla buluşturuldu" ifadelerine yer verildi.

Beymen'in kadınlara yönelik hazırladığı Academia'nın İlkbahar-Yaz 2019 Koleksiyonu tanıtıldı. Beymen'den yapılan açıklamada, yeni koleksiyon hakkında şu detaylara yer verildi:

"Pop-art akımının en önemli temsilcisi Andy Warhol'dan ilham alan çiçek desenlerinden sızan canlı renkler ve gün batımı tonlarındaki soyut karalama desenler, yazın herşeyi güzelleştiren filtresine gönderme yapıyor. Çizgi desenler, jakar ve file örgü dokuları ise gölgede hissedilen ferahlama duygusunu bizlere yansıtıyor.

Koleksiyon genelinde yüzey ve dokulara yansıyan yaz hissi, modern ve yalın siluetlerle birleşerek Academia kadının vazgeçilmezi rahatlık ve işlevsellik kavramlarına gönderme yapıyor. Sokak stili ve aktif giyimin trendlerinden ilham alan dikişler ve lastik detayları, ürünlere kullanım kolaylığı sunuyor, maskülen kesimler ve akışkan silüetler ise feminenliği öne çıkarıyor.

Zamansız ve karma zevklerin birlikteliğini vurgulayan koleksiyonda nostaljik çiçek düğmeler, metal tokalar ve taş baskılı t-shirt grafikleri sürpriz detaylar olarak karşımıza çıkıyor." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:54 Kaynak: DHA

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