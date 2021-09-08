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Academia, Probably iş birliğiyle Probably X Academia kapsül koleksiyonu hazırladı - Son Dakika

Academia, Probably iş birliğiyle Probably X Academia kapsül koleksiyonu hazırladı

08.09.2021 14:17
Academia, Probably iş birliğiyle Probably X Academia kapsül koleksiyonu hazırladı, System.String[]

Academia'nın Probably iş birliğiyle hazırladığı Probably X Academia kapsül koleksiyonu sokak modasına yeni bir soluk getiriyor.

Academia'nın Probably iş birliğiyle hazırladığı Probably X Academia kapsül koleksiyonu sokak modasına yeni bir soluk getiriyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, uniseks koleksiyon; Academia'nın DNA'sını, Probably markası ve son 5 yılda tüm dünyada yükselen bir trend haline gelen Danimarkalılara özgü mutluluk felsefesi "Hygge" ile buluşturuyor.

Probably'nin marka dünyasında yer alan "Hygge", "hayatın ve güzel anların tadını çıkarmak ve bunu sevdikleriyle paylaşmak" anlamına geliyor.

Yeşilin enerjisini, beyazın sadeliği ve siyahın gücüyle buluşturan koleksiyon; bant baskılar, patchwork detaylar ve geçen sezonların ardından halen yükselişini koruyan batik tekniğiyle zenginleşiyor.

Monogram baskılı tişört ve formalar, sloganlı hoodie ve tişörtler, batik tekniğiyle boyanmış yeşil/siyah takımlar, slogan biyeli sweatshirt setlerinden oluşan koleksiyon; çoraptan şapkaya, terlikten bel çantasına uzanan aksesuarlarıyla sokak stiline farklı bir yorum katıyor.

Beymen, Dna, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Academia, Probably iş birliğiyle Probably X Academia kapsül koleksiyonu hazırladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Academia, Probably iş birliğiyle Probably X Academia kapsül koleksiyonu hazırladı - Son Dakika
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