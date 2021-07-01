Açan güller adeta kartpostallık bir görüntü oluştu - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde orta refüje dikilen güller rengarenk açarken, adeta kartpostallık bir görüntü oluştu.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bağlı park ve bahçeler birimi ekipleri yazın başında ilçedeki orta refüj, park ve bahçelere diktiği güller açtı. Rengarenk açan güller adeta kartpostallık bir görüntü oluştu. Ekipler bu alanlarda sık sık yabani ot temizliği, gül budama ve çim biçme işlemleri ile bitkilerin gelişimine katkı sağlanırken, ilçe daha estetik bir görünüme de kavuşturuluyor. İlçenin ortak kullanım alanlarında yapılan bakım çalışmaları sayesinde yeşil alanların bakımlı ve düzenli bir şekilde korunması sağlanıyor. - BİLECİK