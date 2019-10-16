Son Dakika Haberleri: Acar'dan AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
Son Dakika Güncel Acar'dan AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Acar'dan AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

2 saat önce

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Acar'dan AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret, System.String[]

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Acar, çalışanlara başarı diledi.

Yalçıntaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını anlattı.


Ziyarette AK Parti Kocaali İlçe Başkanı Ersan Demir de yer aldı.

Anadolu Ajansı, Ahmet Acar, Kocaali, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:28 Kaynak: AA
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