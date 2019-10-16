Acar'dan AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Ziyarette AK Parti Kocaali İlçe Başkanı Ersan Demir de yer aldı.

Yalçıntaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını anlattı.

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