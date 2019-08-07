Acar'dan Vali Varol'a ziyaret
1 saat önce
Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Erdin Acar, Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.
Amasya Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:08 Kaynak: AA
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Erdin Acar, Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.
Vali Varol, Acar'a yeni görevinde başarılar dileyerek, Amasya İl Özel İdaresinin sunduğu hizmetlerin bundan sonraki süreçte de aynı özveriyle devam edeceğine inandığını söyledi.
Acar da Amasya için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek Vali Varol'a teşekkür etti.
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