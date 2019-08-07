Son Dakika Haberleri: Acar'dan Vali Varol'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Acar'dan Vali Varol'a ziyaret

1 saat önce

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Erdin Acar, Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Acar'dan Vali Varol'a ziyaret, System.String[]
Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Erdin Acar, Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.
Vali Varol, Acar'a yeni görevinde başarılar dileyerek, Amasya İl Özel İdaresinin sunduğu hizmetlerin bundan sonraki süreçte de aynı özveriyle devam edeceğine inandığını söyledi.
Acar da Amasya için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek Vali Varol'a teşekkür etti.
Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çeşme-Atina seferleri mehterle başladı, iflasla bitti
"Bizim aşkımız mezara kadar" ANTALYA Sokakta erkek cesedi bulundu Acun Ilıcalı ve Nusret'ten BB Erzurumspor'a dev destek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:21:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Acar'dan Vali Varol'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]