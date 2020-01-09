Acarlar Longozu'ndaki kaçak yapılar yıkıldı - Son Dakika
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Acarlar Longozu'ndaki kaçak yapılar yıkıldı

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde birinci derece doğal sit alanı olan Acarlar Longozu'nda avcılar tarafından izinsiz olarak yapılan 8 kaçak yapı, jandarma ekiplerince imha edildi.

Acarlar Longozu'ndaki kaçak yapılar yıkıldı, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde birinci derece doğal sit alanı olan Acarlar Longozu'nda avcılar tarafından izinsiz olarak yapılan 8 kaçak yapı, jandarma ekiplerince imha edildi.

Karasu ve Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ve Sakarya Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğü ekipleri Acarlar Longozu'nda kontrolde bulundu.

Karasu ilçesine bağlı Camitepe, Üçoluk ve Taşlıgeçit mahalleleriyle Kaynarca ilçesine bağlı Başoğlu bölgelerinde konuşlandırılmış ve içerisinde avcılıkta kullanılan bazı malzemelerin olduğu 8 kaçak yapı olduğu tespit edildi.

Yapılan kontroller sonucunda kaçak yapılar kontrollü şekilde yıkıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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