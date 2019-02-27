Son Dakika Haberleri: Acarlar Longozu, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan Olarak Tescil Edildi

Acarlar Longozu, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan Olarak Tescil Edildi

2 saat önce

TÜRKİYE'nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı olan Sakaya'daki Acarlar Longozu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edildi.

Acarlar Longozu, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan Olarak Tescil Edildi, System.String[]
TÜRKİYE'nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı olan Sakaya'daki Acarlar Longozu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edildi.

Sakarya Nehri havzasında Karasu ile Kaynarca ilçeleri arasında 1562 hektarlık alanı kapsayan Acarlar Longozu, kentin önemli turizm merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. 1'inci derece doğal sit alanı olan longoz, yayın, kızıl kanat ve sazan balıklarının yaşama, beslenme ve üreme alanı durumunda. Ayrıca Acarlar Gölü Yaban Hayatı Koruma sahasında 235 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Acarlar Longozu'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edildiği belirtildi.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:17 Kaynak: DHA

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