Acarlar Longozu, ziyaretçilerini beyaz nilüferleriyle karşılıyor - Son Dakika
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Acarlar Longozu, ziyaretçilerini beyaz nilüferleriyle karşılıyor

14.07.2022 12:52
Acarlar Longozu, ziyaretçilerini beyaz nilüferleriyle karşılıyor

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı Acarlar Longozu'na gelen ziyaretçiler, beyaz nilüferler eşliğinde doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı Acarlar Longozu'na gelen ziyaretçiler, beyaz nilüferler eşliğinde doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan, 24 kilometrekarelik alanıyla 200'e yakın yerli ve göçmen kuş türünün barındığı longoz, çeşitli balıklara da ev sahipliği yapıyor.

Beyaz nilüferlerin açtığı longoza şehir içinden ve dışından vakit geçirmeye gelenler, yürüyüş yolları sayesinde su, yeşillik ve hayvanların oluşturduğu ahengi gözlemleme fırsatı buluyor.

Tekirdağ'dan gelen Berra Bulut, AA muhabirine, nilüferleri görünce çok şaşırdığını belirterek, "Sanki suyun üzerinde dans ediyorlar, gerçekten çok hoşumuza gitti. Doğası çok harika, bir sürü kuş türü var." diye konuştu.

İstanbul'dan longoza gelen Merve Sür de alanda harika yürüyüş parkurunun bulunduğunu söyledi.

Suyun üzerinde açan nilüferlerin harika göründüğünü dile getiren Sür, "Bu güzel yeri herkesin gelip görmesi gerekiyor. Yürüme yolları güzel, kafeteryaları güzel, insan gezdikten sonra rahatça dinlenebiliyor." dedi.

İstanbul'dan kente gelen Saniye Yörük ise yürüyüş yollarının uzatılmasının ziyaretçiler için çok iyi olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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