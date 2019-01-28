Son Dakika Haberleri: Acarlar Yağmurla Birlikte Çamur Deryasına Döndü

Acarlar Yağmurla Birlikte Çamur Deryasına Döndü

29 dakika önce

Aydın'da yaklaşık bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle alt yapı sorunu olan İncirliova Acarlar Mahallesi çamur deryasına döndü.

Acarlar Yağmurla Birlikte Çamur Deryasına Döndü, System.String[]
Aydın'da yaklaşık bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle alt yapı sorunu olan İncirliova Acarlar Mahallesi çamur deryasına döndü. Evlerine girip çıkmakta zorlanan pek çok vatandaş, zor durumda olduklarını belirterek yetkililerden yardım istediler.

Aydın'ın Büyükşehir olması ile belediyesi kapatılarak mahalleye dönen beldelerden biri olan Acarlar'da yaşanan alt yapı sorunu vatandaşları çileden çıkardı. Yaklaşık 4 aydır çile çektiklerini belirten vatandaşlar, ana arterlerde ve caddelerde yapılan çalışmalarla kısman çamurdan kurtulduklarını ancak sokaklarda halen sıkıntının devam ettiğini belirttiler. Her yağışın ardından mahallede yaşayan çocukların hastalandığını ve dereye dönen sokaklardan dolayı evlere girip çıkamaz hale geldiklerini belirten mahalle sakinleri yaşadıkları sıkıntının bir an önce çözülmesini istediler.

Altyapı olmamasından dolayı her yağmur sonucu sokaklarda biriken suların direk evlere dolduğunu belirten Lale Koçtürk ve Taner Koçtürk "Artık yazın tozdan kışın da çamurdan kurtulmak istiyoruz. Evlerimize girip çıkmak ciddi sorun oldu. Ne olur yetkililer artık sorunumuza çare bulsun" diyerek yaşanılmaz hale gelen mahallenin sıkıntısının çözülmesini istediler. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:10 Kaynak: İHA

İncirliova, Aydın, Acarlar, Güncel
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