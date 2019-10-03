Acayip proje
26 dakika önce
İkili, daha o single çıkmadan yeni şarkılar için de çalışmaya başladı.
İkili, daha o single çıkmadan yeni şarkılar için de çalışmaya başladı.
Önceki gün Yaşar ile stüdyoda buluşan Ceceli, çektiği selfie'yi Instagram'da paylaştı: "Alev Alev çıkmadan biz yeni şarkılar için kolları sıvadık bile. Of diyorum, acayip şarkı."
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:41
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