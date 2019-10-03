Son Dakika Haberleri: Acayip proje
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Acayip proje

26 dakika önce

İkili, daha o single çıkmadan yeni şarkılar için de çalışmaya başladı.

Acayip proje, System.String[]

İkili, daha o single çıkmadan yeni şarkılar için de çalışmaya başladı.


Önceki gün Yaşar ile stüdyoda buluşan Ceceli, çektiği selfie'yi Instagram'da paylaştı: "Alev Alev çıkmadan biz yeni şarkılar için kolları sıvadık bile. Of diyorum, acayip şarkı."

Instagram, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:41 
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