Acayip proje

İkili, daha o single çıkmadan yeni şarkılar için de çalışmaya başladı.



Önceki gün Yaşar ile stüdyoda buluşan Ceceli, çektiği selfie'yi Instagram'da paylaştı: "Alev Alev çıkmadan biz yeni şarkılar için kolları sıvadık bile. Of diyorum, acayip şarkı."