Son Dakika Haberleri: ACCO Brands 'Yılın Tedarikçisi' Ödülünü Aldı

ACCO Brands 'Yılın Tedarikçisi' Ödülünü Aldı

2 saat önce

ACCO Brands Corporation, Avrupa Ofis Ürünleri Ödülleri (EOPA) organizasyonunun yaptığı değerlendirmeler sonucunda 'Yılın Tedarikçisi' ödülünün bu yılki sahibi oldu.

ACCO Brands 'Yılın Tedarikçisi' Ödülünü Aldı, System.String[]

Sektör öncüsü tedarikçilerin titiz kriterlerle değerlendirildiği etkinlikte ACCO Brands, satış performansı, inovatif ve yüksek kaliteli ürün portföyü ve marka gücü gibi alanlarda rakiplerini geride bıraktı.

Alman ofis ürünleri üreticisi Leitz®, dünyanın dört bir yanındaki kurumların 35 yıldır güvendiği öncü masaüstü ve mobil cihaz aksesuarı üreticisi Kensington®, dünya çapındaki müşterilerine evrak imha makinesi ve kaplama makinesi gibi ofis gereçleri sağlayan Rexel® ve tüketicilerinin basılı içeriklerini korumasını sağlayan ürünler sunan GBC® gibi markalara ev sahipliği yapan ACCO Brands Corporation, Avrupa Ofis Ürünleri Ödülleri'nin (EOPA) Amsterdam'da düzenlediği ve dünyanın öncü tedarikçilerinin katıldığı etkinlikte "Yılın Tedarikçisi" ödülünün sahibi oldu.

Prestij değeri yüksek 'Yılın Tedarikçisi' ödülü şirketin satış performansı, kazandığı pazar payı, inovatif ve yüksek kaliteli ürün portföyü, sunulan ürün ve hizmetleri diğerlerinden ayırmak için harcanan çaba, tedarik zinciri performansı, zengin veri ve içerik sunma ve son olarak da marka gücü gibi birçok kriterde kendisini rakiplerinden ayıran firmalara veriliyor.

Adaylar hakkında jüri heyetinin açıkladığı görüşlere göre "Avrupa'da faaliyet gösteren Esselte ile ACCO Brands birleştiğinden beri tüm gözler geçtiğimiz 18 ayda ACCO'nun üzerindeydi." Görüşlerin devamında ise ACCO'nun "geniş ürün portföyüyle saygı gördüğüne" ve "iki firmanın birleşmesi esnasında çalışanlar ile kanal iş ortakları arasında oluşturulan yeni ve pozitif kültürle çok güzel bir iş çıkardığına" da dikkat çekiliyor.

ACCO Brands EMEA Türkiye Pazarlama Müdürü Özlem Ankaralı Efe, aldıkları prestijli ödül ile ilgili şunları söyledi: "ACCO Brands olarak bütün başarılarımızı daha da pekiştiren EOPA 2019 'Yılın Tedarikçisi' ödülünü almış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Küresel ve öncü ofis ürünleri sağlayıcısı olarak inovasyona yatırım yapmaya devam ederken, hem markamızı hem de kurumsal iş ortaklarımızı büyütecek kampanyalar sunuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:54 Kaynak: Bültenler

Amsterdam, Avrupa, Güncel
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