Son Dakika Haberleri: Accor ve Alibaba'dan global düzeyde stratejik ortaklık
Son Dakika Ekonomi Accor ve Alibaba'dan global düzeyde stratejik ortaklık - Son Dakika Ekonomi

Accor ve Alibaba'dan global düzeyde stratejik ortaklık

6 saat önce

Accor Otel Grubu, perakende ticaret sektörü markası Alibaba Group ile önümüzdeki beş yıl içinde misafirlerinin deneyimlerini geliştirmek amacıyla işbirliğini duyurdu.

Accor ve Alibaba'dan global düzeyde stratejik ortaklık, System.String[]

Accor Otel Grubu, perakende ticaret sektörü markası Alibaba Group ile önümüzdeki beş yıl içinde misafirlerinin deneyimlerini geliştirmek amacıyla işbirliğini duyurdu.

ACCOR ve Alibaba Group, gerçekleştirdikleri iş birliğini 2019 Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında Pekin'de gerçekleştirilen törenle duyurdu.

Accor Otel Grubu'nun "Artırılmış Otelcilik" stratejisi, yakında hayata geçireceği yaşam tarzı sadakat programı olan ALL- Accor Live Limitless'ın başlatılmasında etkili olacak. Alibaba da programın hizmetlerini ve yararlarını, ekosistemini, tüketici anlayışlarını ve dijital pazarlama yeteneklerini kullanarak, ALL sadakat programının Çin'de ve dünyada kullanıma sunulmasını hızlandıracak.

ALL- Accor Live Limitless sadakat programı misafirlerinin oteli sadece uyumak için kullandığı bir alan olmaktan çıkararak ' yeme- içme, eğlence, konserler ve spor gibi' alanlarda hayatın içine katacak "yaşam katan" etkinlikler düzenlemeyi hedefliyor.

Accor Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sebastien Bazin, konuyla ilgili şunları söyledi: "Dünyanın öncü global teknoloji şirketlerinden biri olan Alibaba ile global düzeyde bir stratejik ortaklığa imza atmaktan heyecan duyuyoruz. Bu önemli iş birliği, seyahat severlerin ALL – Accor Live Limitless aracılığıyla heyecan verici etkinliklere ve faydalara erişmelerini sağlayacaktır."


Çin Halk Cumhuriyeti, Alibaba, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li iş adamlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelip slogan atan vatandaşları selamladı Washington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 22:50:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Accor ve Alibaba'dan global düzeyde stratejik ortaklık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]