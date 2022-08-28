Endonezya'daki At Yarışlarında Çocuk Jokeyler Yarıştı - Son Dakika
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Endonezya'daki At Yarışlarında Çocuk Jokeyler Yarıştı

28.08.2022 12:21
Endonezya'daki At Yarışlarında Çocuk Jokeyler Yarıştı

AÇE, 28 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Açe eyaletinin Takengon şehrindeki geleneksel at yarışları büyük ilgi gördü.

AÇE, 28 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Açe eyaletinin Takengon şehrindeki geleneksel at yarışları büyük ilgi gördü. Birçok eyalet sakini ve turist yarışmayı izlemeye geldi. Yarışlarda 10 ila 15 yaş arası çocuk jokeylerin mücadele etmesi eskiden beri süregelen bir geleneğin parçası.

Endonezya'daki At Yarışlarında <a class='keyword-sd' href='/cocuk/' title='Çocuk'>Çocuk</a> Jokeyler Yarıştı

Endonezya'nın Açe eyaletine bağlı Takengon şehrindeki geleneksel at yarışlarında mücadele eden bir çocuk jokey, 27 Ağustos 2022. (Fotoğ raf: Fachrul Reza/Xinhua)

Endonezya'daki At Yarışlarında Çocuk Jokeyler Yarıştı

Endonezya'nın Açe eyaletine bağlı Takengon şehrindeki geleneksel at yarışlarında mücadele eden çocuk jokeyler, 27 Ağustos 2022. (Fotoğr af: Fachrul Reza/Xinhua)

Endonezya'daki At Yarışlarında Çocuk Jokeyler Yarıştı

Endonezya'nın Açe eyaletine bağlı Takengon şehrindeki geleneksel at yarışları öncesi atını yıkayan bir çocuk, 27 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Fachrul Reza/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

turist, Açe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'daki At Yarışlarında Çocuk Jokeyler Yarıştı - Son Dakika

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