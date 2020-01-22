Ace Of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines kapılarını açtı

ACE of MICE fuarı bugün İstanbul Kongre Merkezi (ICC)'de 7. kez kapılarını açtı. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen kongre, toplantı ve etkinlik sektörü profesyonelleri, İstanbul Kongre Merkezinde Fuar kapsamında düzenlenecek Vestel Production Talks ve İstanbul MICE Zirvesi konferans programlarıyla da MICE sektörünün geleceğine ışık tutmaya devam edecek.



ACE of MICE Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda, TÜRSAB ana stratejik partnerliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Antalya Tanıtma Vakfı ve KOSGEB desteğiyle gerçekleştiriliyor.



41 ülkeden 230 uluslararası satın alıcı ve 15 binden fazla ziyaretçinin fuara katılması bekleniyor.



Uluslararası Hosted Buyer Programı kapsamında yurtdışı pazardan katılacak 230 uluslararası incentive firması, PCO, DMC ve kurumsal satın alıcılar fuar kapsamında katılımcı firmalarla B2B görüşme gerçekleştirecek. 3 gün boyunca, fuara 15 binden fazla profesyonel ziyaretçinin katılım göstermesi bekleniyor. 2020 için artan sayıda uluslararası endüstri partneri ve medya kuruluşuyla yapılan işbirlikleri sayesinde hem nicelik hem de nitelikli daha kaliteli bir hosted buyer programıyla katılımcılar network'lerini genişletme imkanı bulacaklar.



Fuarın uluslararası MICE pazarlarındaki görünümünün ve konumunun yükseltilmesi noktasında belirlenen kapsamlı iletişim stratejisi çerçevesinde başta MICE ve etkinlik turizmi odaklı çalışan medya kuruluşları ve uluslararası derneklerle işbirlikleri genişletiliyor.



Dev prodüksiyonlar nasıl tasarlanır, planlanır ve yönetilir?



'Production Talks' Vestel ana sponsorluğu ile 700 kişi kapasiteli ICC Üsküdar salonunda etkinliğe özel olarak hazırlanmış dev sahnede 22-23 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.



'Masters of Production Meets in Istanbul' sloganıyla yola çıkılan Production Talks, Olimpiyatlardan Eurovision'a, dünyanın en büyük konserlerinden, Broadway müzikallerine ve unutulmayan kurumsal etkinliklere kadar farklı projelere imza atan, ses getirmiş büyük organizasyonların oluşturucuları dünyada bir ilk olarak bir araya gelecek. Projelerinde en yeni teknolojilerle kreatifliği bir araya getiren öncü ve vizyoner isimlerden oluşan Production Talks konuşmacıları sunumlarında, hayranlık uyandıran projelerinin hayata geçişi ile ilgili detayları anlatmakla kalmayıp, prodüksiyon sektörünün önümüzdeki yıllarda nasıl değişeceği ve şekilleneceği konusunda da önemli bilgiler verecek. Sadece Türkiye'den değil Avrupa, Orta Asya ve önümüzdeki dönemde World Expo ve Dünya Futbol Şampiyonası gibi iki büyük etkinliği organize edecek olan Arap Yarımadası'ndan da bir çok katılımcının takip edeceği Production Talks, misafirlerin konuşmacılara soru sorabileceği ve sunum saatleri dışında birebir görüşme ve sohbet etme şansı bulabileceği interaktif bir etkinlik olacak.



İstanbul MICE Zirvesi'nde İstanbul'u dünyada bir numaralı MICE destinasyonu yapabilme konusu gündeme taşınıyor



Dünyanın lider MICE destinasyonu olmayı hak eden İstanbul'u liderliğe götürecek yol haritası için ICC Üsküdar salonunda dev sahnede 24 Ocak'ta İstanbul MICE Zirvesi düzenlenecek. Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman moderatörlüğünde gerçekleştirilecek zirveye protokol, önemli incentive firmaları, PCO'lar ve etkinlik ajanslarının yönetim kurulu başkanları, uluslararası zincir otellerin direktörleri, kongre merkezleri genel müdürleri, havalimanları genel müdürleri 5 ayrı oturumda ele alıyor olacak. ICVB koordinasyonunda gerçekleştirilecek convention bureau oturumunda ise Londra ve Barcelona convention bureau direktörleri ve Amerikan Express global iş geliştirme direktörü konuşmacı olarak kendi başarı hikayelerini paylaşıyor olacaklar. Konferans, şehrimizin gelişimi adına yapılması gerekenler ile Pazarlama ve konumlandırma altında iki başlık altında ele alınacak ve sonuç bildirgesi yayımlanacak.



Fuarın açılışına özel olarak, 41 ülkeden katılımcı bin MICE profesyoneli düzenlenecek parti eşliğinde bir araya gelecek. - İSTANBUL