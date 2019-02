Ace Of Mıce Exhibition By Turkish Airlines" Fuarı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "THY ile birlikte farklı destinasyonlar arayışı ve roadshowlar sonrasında ülkemizde turizmdeki kalitenin hak ettiği noktaya ulaşmasını sağlamak için çalışma sürdüreceğiz.

Turizm Medya Grubu organizasyonuyla bu yıl 6'ncı kez kongre, toplantı ve etkinlik sektörünü bir araya getiren "ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines" fuarı, İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.



Açılışta konuşan Bakan Ataoğlu, yaz dönemleriyle ilgili yapılan çalışmaların ne boyutta olduğunun ortada olduğunu belirterek, asıl ihtiyaç ve açığın kış dönemleri için yapılan çalışmalarda olduğunu kaydetti.



Ataoğlu, KKTC olarak bugüne kadar gelinen bu süre içerisinde, KKTC'deki tesislere göz attıklarında modern, dünyaya meydan okuyan tesislerin bulunduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:



"Yeşeren ağacın gölgesinde bir aşı yaparak KKTC'nin bir dal olması çabası içerisindeyiz. Ülkemizdeki gelişen turizm sektörü içerisindeki bütün müşterileri göz önünde bulundurduğumuzda turizm sektöründeki kaliteyi daha da artırarak turist sayısını istediğimiz hedefe ulaştırmak için THY ile birlikte farklı destinasyonlar arayışı ve roadshowlar sonrasında ülkemizdeki kalitenin hak ettiği noktaya ulaşmasını sağlamak için çalışma sürdüreceğiz."



KKTC'deki turizm kadar üniversitelerin kalitesinin önemini vurgulayan Ataoğlu, güneyin engeline rağmen yılmadan, başarılı adım atmaya devam edeceklerini söyledi.



"Türkiye'yi hiç de ucuza satmıyoruz"



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise herkesin amacının Türkiye'nin turizmde yakaladığı ivmeyi sürdürerek daha ileri seviyelere çıkarmak olduğunu belirterek, "2019 yılında hedeflerimize ulaşacağımızdan eminiz hatta hedeflerimizi 2018'de olduğu gibi birkaç kez pozitif yönde revize edeceğimiz de fuarlardaki geri dönüşlerden açıkça görülüyor." dedi.



Bağlıkaya, turist sayısını artırmanın yolunun sezonu uzatmak ve destinasyonları artırmak olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geliri artırmamızın yolu da turistin otel dışı harcamalarını ve nish segmentteki turist sayımızı artırmaktan geçiyor. Antalya'daki otellerimiz dünya standartlarından çok uzak fiyatlarda satılmıyor. Biz bunu biliyoruz, biz de yurt dışında iş yapıyoruz. Aynı anda hem İspanya'yı hem Yunanistan'ı hem Tunus'u hem Mısır'ı satıyoruz. Türkiye'yi hiç de ucuza satmıyoruz. Farkın geldiği yer belli. Nish segmentler dediğimiz golf, kruvaziyer, sağlık, spor, yat, gastronomi gibi alanlarda ve şehir turizminde biraz gerideyiz. Buradaki yatırımları ve yüksek kalitedeki otellerin sayısını artırmamız gerekiyor. MICE sektörü turizm gelirlerinin artırılmasında kilit role sahip. Yapılan araştırmalar mevsim sıkıntısı olmayan, bu segmentte seyahat gerçekleştirenlerin kitle turizminin neredeyse 3 katı harcama yaptığını gösteriyor."



MICE sektörünün istenilen ivmeyi yakalaması için uluslararası ses getirecek organizasyonların Türkiye'ye yeniden kazandırılması gerektiğini aktaran Bağlıkaya, bu fuarı önemsediklerini ve desteklediklerini söyledi.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, bu fuarın Türk turizmine olan güvenin somutlaştığı yer olduğunu belirterek, bu fuarda olanların geleceğe dair ümit beslediğini dile getirdi.



Turizmin Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olduğuna işaret eden Yaşık, turizmin İstanbul'a yakışan önemli bir ekonomik aktivite olduğunu, İTO olarak önemli faaliyetlerde bulunduklarını ve bütün bunların gayesinin İstanbul'a layık olabilmek olduğunu kaydetti.



Yaşık, sektörün son yıllarda güçlü bir ivme yakaladığını anımsatarak, İstanbul'da 2017'de 11 milyon, 2018 yılında 13,5 milyon turist ağırlandığını, bunun daha da artmasını umut ettiğini söyledi.



"Yeni hat açılışlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"



THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe ise hizmet kaliteleriyle her yıl milyonlarca turisti Türkiye'ye kazandırdıklarını ifade ederek, "124 ülkede 309 destinasyon ile dünyanın en çok noktasına uçan hava yoluyuz. Yeni hat açılışlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.



Menevşe, İstanbul Havalimanı ile Türk havacılığında ve turizm sektöründe yeni bir dönemin başladığını aktararak, Türkiye'yi kongre turizminde ulaşmak istediği noktaya taşıyacaklarını dile getirdi.



Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince de konaklama sektörünün sigortasının MICE organizasyonları olduğuna işaret ederek, İstanbul'da çok daha iyi turizm ürünlerine, marka organizasyonlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.



İstanbul'a olan inancın yenilenmesi gerektiğini aktaran Tamince, "İstanbul'a yeni vizyonla, yeni projeler nasıl kazandırmamız gerektiği üzerine çalışmalıyız. Birçok finans kurumu Türkiye'deki turizmin gelişiminin farkında. Onların kapılarını çalmamız lazım. Çok iyi neticeler elde edebiliriz." dedi.



- Fuar hakkında



Dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini İstanbul'da buluşturan fuara, Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Rusya gibi çok sayıda destinasyon katılıyor.



Türkiye'nin kongre, toplantı ve etkinlik sektöründe iş hacmini artıran fuar, firmalara daha fazla alıcıya ulaşarak ağlarını genişletme imkanı sağlıyor.



Türkiye'de kongre turizminin gelişim ivmesine de önemli katkıları olan sektör buluşması dünya genelinde kaliteyi artırarak, farkındalık oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise "The ACE of MICE Exhibition" fuarına 40 metrekarelik bir stant ile katılıyor.



Türk Hava Yolları'nın (THY) ana sponsorluğunda gerçekleştirilen fuar, 22 Şubat Cuma günü sona erecek.

