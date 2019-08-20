Son Dakika Haberleri: Açe Tsunami Müzesi
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Açe Tsunami Müzesi

1 saat önce

2004 yılında Açe'yi etkileyen deprem ve tsunami felaketinin hatırlanması amacıyla kurulan Açe Tsunami Müzesi, Endonezyalılar tarafından ilgi görüyor.

2004 yılında Açe'yi etkileyen deprem ve tsunami felaketinin hatırlanması amacıyla kurulan Açe Tsunami Müzesi, Endonezyalılar tarafından ilgi görüyor.
Açe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:17 Kaynak: AA
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