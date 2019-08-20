Açe Tsunami Müzesi
1 saat önce
2004 yılında Açe'yi etkileyen deprem ve tsunami felaketinin hatırlanması amacıyla kurulan Açe Tsunami Müzesi, Endonezyalılar tarafından ilgi görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:17 Kaynak: AA
2004 yılında Açe
'yi etkileyen deprem ve tsunami felaketinin hatırlanması amacıyla kurulan Açe Tsunami Müzesi, Endonezyalılar tarafından ilgi görüyor.
Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem Prof. Cenk Yaltırak: 2026'ya kadar Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem olacak Antalya 4,3 büyüklüğünde depremle sallandı 6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi