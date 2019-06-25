Acele kamulaştırma kararı
15 dakika önce
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:46 Kaynak: AA
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe
Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü
dahil) kesiminin yapımı amacıyla Çanakkale'nin Gelibolu
ilçesindeki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü
tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
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