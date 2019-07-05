Son Dakika Haberleri: Acele kamulaştırma kararı
Son Dakika Ekonomi Haber

Acele kamulaştırma kararı

1 saat önce

Rize İçmesuyu Projesi (DOKAP) kapsamında "Rize Civar Yerleşimler 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı"nın yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Acele kamulaştırma kararı, System.String[]
Rize İçmesuyu Projesi (DOKAP) kapsamında "Rize Civar Yerleşimler 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı"nın yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Rize İçmesuyu Projesi (DOKAP) kapsamındaki "Rize Civar Yerleşimler 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı"nın yapımı amacıyla İyidere, Kalkandere, Merkez, Derepazarı ilçeleriyle Trabzon'un Of ilçesinde bulunan bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:37 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Polat'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı için "kaçakçılık ve rüşvete karıştı" iddiası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama YİK üyeliğinden 18 bin TL aldığı konuşulan Arınç, maaşıyla ne yapacağını açıkladı Alparslan Kuytul'un 15 ve 16 yaşındaki iki kızına dava açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 10:53:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Acele kamulaştırma kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]