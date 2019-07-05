Acele kamulaştırma kararı
1 saat önce
Rize İçmesuyu Projesi (DOKAP) kapsamında "Rize Civar Yerleşimler 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı"nın yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:37 Kaynak: AA
İçmesuyu Projesi (DOKAP) kapsamında "Rize Civar Yerleşimler 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı"nın yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Rize İçmesuyu Projesi (DOKAP) kapsamındaki "Rize Civar Yerleşimler 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı"nın yapımı amacıyla İyidere
, Kalkandere
, Merkez
, Derepazarı
ilçeleriyle Trabzon
'un Of ilçesinde bulunan bazı taşınmazların Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
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