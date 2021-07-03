Üye Girişi
Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

03.07.2021 05:36
Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de, System.String[]

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırıkkale'de tesis edilecek "Keskin OSB DM-Keskin Giriş DM Enerji Nakil Hattı", Ankara'da tesis edilecek "İmrendi DM-Kınık DM ENH Kınık DM-Aşağıada DM ENH Aşağıada DM-Çeltikçi DM Enerji Nakil Hattı" ile "Bala Çıkışı KÖK – Tol KÖK Enerji Nakil Hattı", Mersin'de tesis edilecek "7M0059 Cinköy Fideri Yeni Enerji Nakil Hattı", "9M5121 Sarıkavak - İbrahimli Enerji Nakil Hattı", "9M3074 Fındıkpınarı- Tepeköy Enerji Nakil Hattı" ve "9M5137 Arıkuyusu-Zeyne Enerji Nakil Hattı", Kastamonu'da tesis edilecek "Bayıralan KÖK - Deresökü Enerji Nakil Hattı", Çankırı'da tesis edilecek "Korgun DM-Ilgaz DM Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan İzmir'in Bergama ilçesindeki Antik Selinos Kanalı Restorasyonu ve Islahı 1. Kısım İşinin yapımı amacıyla ada ve parsel numaraları belirlenen taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'inci maddesince uygun görüldü.

Kamulaştırma, Türkiye, Enerji, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı 00:05 Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı 23:21 Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler 22:47 TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler
Tüyler ürperten iddialar! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu 22:06 Tüyler ürperten iddialar! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor 19:26 Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı 17:29 Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı 17:04 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Didem Soydan'dan çok konuşulacak sözler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi 16:05 Didem Soydan'dan çok konuşulacak sözler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi

Son Dakika Haberleri
17:55 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
17:39 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı
17:29 Altının kilogramı 498 bin liraya çıktı
17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
17:03 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhan merak edilen soruya yanıt verdi 50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhan merak edilen soruya yanıt verdi         
00:21
1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı 1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı         
23:31
PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti         
23:20
Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü         
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?         
21:37
Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak         
16:01
Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım         
14:37
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi         
11:30
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir         
09:49
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 06:22:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement