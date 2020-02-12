Acele kamulaştırma ve arazi birleştirme kararları - Son Dakika

Gaziantep, Sivas ve Bursa'nın bazı kesimlerinde ulaşım ve tarımsal üretim amacıyla acele kamulaştırma ve arazi toplulaştırmasına gidilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, "Toprakkale- Bahçe, Nurdağ-Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz Demiryolu (Gaziray Dahil) Projesi"nin Gaziray depo sahası kesimi kapsamında, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi sınırları içinde bulunan bazı taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel?Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Sivas'ın merkez, Şarkışla ve Kangal, Bursa'nın Nilüfer ve Karacabey ilçelerindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.