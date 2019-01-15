Son Dakika Haberleri: Acele Kamulaştırma ve Arazi Toplulaştırma Kararları

Acele Kamulaştırma ve Arazi Toplulaştırma Kararları

19 dakika önce

Kilis Yukarı Afrin İçme Suyu İsale Hattı'nın yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Acele Kamulaştırma ve Arazi Toplulaştırma Kararları, System.String[]
Kilis Yukarı Afrin İçme Suyu İsale Hattı'nın yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yatırımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yukarı Afrin (Kilis) İçmesuyu Projesi (GAP) kapsamındaki Kilis Yukarı Afrin İçme Suyu İsale Hattı'nın yapımı amacıyla bazı taşınmazların DSİ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Bir diğer karara göre de DSİ tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:53 Kaynak: AA

Ekonomi
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