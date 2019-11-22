Son Dakika Haberleri: Açelya Akkoyun gözyaşlarına boğuldu
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Açelya Akkoyun gözyaşlarına boğuldu

6 saat önce

Başarılı sunucu "Öğretmenler Günü" bölümünde; Psikolog – Yazar Doğan Cüceloğlu, öğrencilerinin hayatına dokunan Mardinli sınıf öğretmeni Murat Turgut ve tekerlekli sandalyedeki öğrencisi ile yaptığı dansla gündeme oturan Samsunlu beden eğitimi öğretmeni Çağlar Özdemir'i konuk etti.

Açelya Akkoyun gözyaşlarına boğuldu, System.String[]

Başarılı sunucu "Öğretmenler Günü" bölümünde; Psikolog – Yazar Doğan Cüceloğlu, öğrencilerinin hayatına dokunan Mardinli sınıf öğretmeni Murat Turgut ve tekerlekli sandalyedeki öğrencisi ile yaptığı dansla gündeme oturan Samsunlu beden eğitimi öğretmeni Çağlar Özdemir'i konuk etti. Güzel sunucu programın ilerleyen dakikalarında ekip arkadaşlarının yaptığı sürprizle gözyaşlarına boğuldu.


"Akla Takılanlar" ekibi başarılı sunucunun hayatında iz bırakan ortaokuldaki Türkçe öğretmeni Sevil Uykucu'yu programın ilerleyen dakikalarında stüdyoya getirerek Açelya Akkoyun'a sürpriz yaptı. Uzun süredir görmediği öğretmenini karşısında gören başarılı sunucu gözyaşlarına boğuldu.


Diğer konukların da duygulandığı programda Açelya Akkoyun öğretmeni Sevil Uykucu ile hasret giderdi.

Çağlar Özdemir, Açelya Akkoyun, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:08 
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