Açelya Apartmanı'ndaki çökme, lazer tarayıcılarla tespit edildi - Son Dakika

Açelya Apartmanı'ndaki çökme, lazer tarayıcılarla tespit edildi

16.04.2021 11:48
Açelya Apartmanı'ndaki çökme, lazer tarayıcılarla tespit edildi, System.String[]

ANKARA'da, yanındaki inşaat çalışması nedeniyle hasar görerek, yıkılan 8 katlı Açelya Apartmanı'ndaki 39 santimetrelik çökme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tasarlanan lazer tarayıcı cihazlarla tespit edildi.

ANKARA'da, yanındaki inşaat çalışması nedeniyle hasar görerek, yıkılan 8 katlı Açelya Apartmanı'ndaki 39 santimetrelik çökme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tasarlanan lazer tarayıcı cihazlarla tespit edildi. Çevrede bulunan binaların istinat duvarlarındaki hareketlilik de cihazlarla ölçümler sonucu belirlenirken, 10 binada yıkım kararı verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 'hasar tespit aracı' ile 'bina analiz ve test mobil laboratuvarı' deprem gibi doğal afetler sonucu hasarları tespit etmek amacıyla sahada kullanılıyor. Elazığ ve İzmir depremlerinde de kullanılan araçların, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi'nde, 2013'te inşa edilen yandaki inşaatın temel kazısı nedeniyle hasar gören 8 katlı Açelya Apartmanı'nın kontrollü yıkılması çalışmalarında da önemli rolü oldu. Bölgedeki kayma riski ve hareketlilik, lazer tarayıcılarla olayın meydana geldiği 10 Nisan'dan bu yana anlık olarak takip edildi. Cihazla hızlı tarama yapılarak diğer binalarda çökme riski olup olmadığı kontrol edildi. Açelya Apartmanı'nda meydana gelen yaklaşık 39 santimetrelik oturmayla çevredeki binaların istinat duvarlarındaki hareketlilik de cihazlarla ölçümler sonucu tespit edildi.

Mobil test laboratuvarında ise ekipler; zemin, beton, demiri cihazlarla laboratuvara gitmeden olay yerinde hızlıca tarayarak, bölgede başka riskli bina olup olmadığını analiz etti. Çalışmalar sonucunda çevredeki 10 binanın daha yıkılmasına karar verildi.'SAHAYI YÖNETEN MOBİL LABORATUVAR'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, 'hasar tespit aracı' ve 'test mobil laboratuvarı'nın afet durumlarında kayma, ötelenme, yığılma gibi hareketleri saptamaya yaradığını belirterek, lazer tarayıcılarla alandaki hareketlerin ölçüldüğünü kaydetti. Can, "Sahayı yönetmeyi sağlayan en önemli enstrüman mobil laboratuvarımızdı. Nerede ne hareket yapacağımızı ona göre belirledik. Mesela Hatipoğlu Apartmanı'na taşınma için 1,5 saat süre verilirken, Bahar Apartmanı'na 15 dakika verildi. Sahadan aldığımız bu ölçümlerle verileri bütün ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. Buna göre saha koordine olunuyor. Bu cihazları sahada 360 derece görecek şekilde konuşlandırıyoruz. Riskli olan, kayma ihtimali olan bölgelere alıyoruz ve bu şekilde gidişatı takip ediyoruz" dedi.'ANLIK ÖLÇÜMLER YAPILIYOR'Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez ise hasar tespit koordinasyon aracı sayesinde içinde bulunan cihazlar ile anlık ölçüm yaptıklarını kaydetti. Sezdirmez, "Bir tehlike söz konusuysa anında sahadaki işlemlerin durmasını sağlıyor. Bu süre zarfında ilk etapta Açelya Apartmanı'nda belli miktarda zaten bir kayma olmuştu, toprak kayması. Bunu hemen yetkililere bildirdik. Bu doğrultuda gerekli önlemler alındı. İlerleyen süreçte istinat duvarı gelmesi ile birlikte binada yaklaşık 39 santim gibi bir çökme, oturma meydana geldi. Bu oturma çevredeki istinat duvarlarını da tetikledi. Kılıç Apartmanı'nın arkasında bulunan istinat duvarında bir çökme meydana geldi. Kılıç Apartmanı'nda yaptığımız ölçümlerde herhangi bir hareket söz konusu değil. 3-5 milim civarında hareket söz konusu. Hal böyle olunca süreci biraz daha tahliyeye yönelik çevirmiş durumdayız. Tamamen yıkım gerçekleşmeden vatandaşların bir an önce tahliye edilmesi yönünde bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu. 'ANLIK KARARLARDA KULLANIYORUZ'

Mobil laboratuvar aracıyla da binaların anlık risk analizlerinin yapıldığını söyleyen Sezdirmez, "İçerisinde tahribatsız beton yöntemleri, beton test cihazları bulunmakta olup bunlarla birlikte anlık testler yapılabiliyor. Kendi ürettiğimiz yazılım sayesinde de analizlerin sonuçlarını anlık olarak alıp binanın yıkılıp yıkılmayacağı, risk içerip içermediği gibi konulara değinebiliyoruz. Bu araçlarımız sayesinde binaların anlık yıkım kararını risk oluşturup oluşturmadığı, tahliye gibi kararları verebiliyoruz. Bu cihazlar anlık karar verme mekanizması için vatandaşların can güvenliği için anlık kararlarda kullanılıyor" dedi.


Açelya Apartmanı'ndaki çökme, lazer tarayıcılarla tespit edildi
Açelya Apartmanı'ndaki çökme, lazer tarayıcılarla tespit edildi
Açelya Apartmanı'ndaki çökme, lazer tarayıcılarla tespit edildi
Açelya Apartmanı'ndaki çökme, lazer tarayıcılarla tespit edildi
Açelya Apartmanı'ndaki çökme, lazer tarayıcılarla tespit edildi
Açelya Apartmanı'ndaki çökme, lazer tarayıcılarla tespit edildi
Açelya Apartmanı'ndaki çökme, lazer tarayıcılarla tespit edildi
Açelya Apartmanı'ndaki çökme, lazer tarayıcılarla tespit edildi
Açelya Apartmanı'ndaki çökme, lazer tarayıcılarla tespit edildi
Açelya Apartmanı'ndaki çökme, lazer tarayıcılarla tespit edildi
Açelya Apartmanı'ndaki çökme, lazer tarayıcılarla tespit edildi

Elazığ, İnşaat, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Açelya Apartmanı'ndaki çökme, lazer tarayıcılarla tespit edildi - Son Dakika


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