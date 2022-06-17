AÇEM'li anne ve çocukları karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

AÇEM'li anne ve çocukları karne heyecanı yaşadı

17.06.2022 11:57
AÇEM'li anne ve çocukları karne heyecanı yaşadı

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde (AÇEM) karne heyecanı yaşandı.

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde (AÇEM) karne heyecanı yaşandı.

Tuzla'da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişime katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde karne heyecanı yaşandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından 2014 yılında eğitimlerine başlayan ve toplamda 8 merkezde eğitimlerini sürdüren Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde bu yıl bin anne ve bin çocuk eğitimlerini tamamladı. Yayla Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı katıldı. Başkan Yazıcı anne ve çocuklarına karnelerini verirken tek tek sohbet etti.

AÇEM'li annelerde Yazıcı'ya hem teşekkür hem de babalar günü hediyesi verdi.


YORUMLAR
500
AÇEM'li anne ve çocukları karne heyecanı yaşadı AÇEM'li anne ve çocukları karne heyecanı yaşadı Tuzla'da 5'inci Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı Tuzla'da 5'inci Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı
Kaynak: DHA

Tuzla Belediyesi, Çocuk, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AÇEM'li anne ve çocukları karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:08:26. #1.11#
SON DAKİKA: AÇEM'li anne ve çocukları karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement