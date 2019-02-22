Son Dakika Haberleri: Acemi Askerler Yemin Etti

Acemi Askerler Yemin Etti

1 saat önce

Samsun'da eğitimlerini tamamlayan 1999/1 tertip 824 asker, törenle yemin etti.

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Samsun'da eğitimlerini tamamlayan 1999/1 tertip 824 asker, törenle yemin etti.

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gökberk Kışlası'nda 1999/1 tertip askerler için düzenlenen törende, birliğe en erken teslim olan er yaş kütüğüne plaket çaktı.

Çocukları ve torunları gibi acemi eğitimini Gökberk Kışlası'nda tamamlayan 7 asker babası ve dedesine de katılım belgesi verildi.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, törende yaptığı konuşmada, asker ve ailelerinin unutulmayacak bir törene şahitlik ettiğini söyledi.

Üstün, yemin eden Mehmetçik'in yeminine bağlı kalarak vatan, bayrak, şeref parolasıyla dürüstlük ve doğruluktan taviz vermeyeceklerine inancının tam olduğunu vurguladı.

Törende silah arkadaşları adına konuşma yapan Er Kıvanç Zeyrek da vatan sevgisinin ve askerlik hizmetinin kutsallığına değindi.

Zeyrek, kendilerini askerlik yaptıkları sürede öz evlatları gibi gören komutanlarına teşekkür etti.

Konuşmanın ardından geçit töreni yapıldı, ziyaretçiler için mini konser verildi.

Daha sonra askerler, aileleriyle buluşarak hasret giderdi.

Törene Samsun Valisi Osman Kaymak ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile asker aileleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:49 Kaynak: AA

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