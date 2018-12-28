Acemi Askerlerin Yemin Töreni
1 saat önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde temel eğitimlerini tamamlayan askerler törenle yemin etti.
Manisa
'nın Kırkağaç
ilçesinde temel eğitimlerini tamamlayan askerler törenle yemin etti.
Kırkağaç 6. Jandarma Komando
Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda eğitimini tamamlayan jandarma acemi erler için yemin töreni düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra askerler toplu halde yemin etti.
Törende önceki yıllarda vatani görevini Kırkağaç 6. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığın da yapmış asker babalarına hediyeler verildi.
Tören geçişinin ardından, askerlerin aileleriyle kucaklaşmasıyla tören sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:21 Kaynak: AA
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