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Acemi driftçi kapı açılınca araçtan dışarı uçtu - Son Dakika

Acemi driftçi kapı açılınca araçtan dışarı uçtu

08.02.2022 21:32
Acemi driftçi kapı açılınca araçtan dışarı uçtu

Antalya'da akaryakıt istasyonu içerisinde drift yapmak isteyen sürücü kapısı açılan 1993 model araçtan dışarı fırladı.

Antalya'da akaryakıt istasyonu içerisinde drift yapmak isteyen sürücü kapısı açılan 1993 model araçtan dışarı fırladı. Düşen sürücü aracın peşinden koşarken araç yolcu koltuğunda oturan diğer kişi tarafından el freni çekilerek durduruldu.

Olay, Kumluca ilçesindeki bir petrol ofisinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; petrol önüne 1993 model serçe aracı ile gelen sürücü drift atarak dönmek istedi. Bu sırada aracın kontrolünü kaybeden sürücü kapısı açılan araçtan düştü. Araç ise yaklaşık 15 metre gittikten sonra yolcu koltuğunda oturan diğer kişi tarafından el freni çekilerek durduruldu. Düşen şahıs ise aracının arkasından koşarak yetişti. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

O anlar ise petrol ofisinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün araç ile geldiği drift yapmak isterken kapısının açıldığı ve düştüğü görüldü. Daha sonra şahıs aracın peşinden koşarken araç yolcu tarafından el freni çekilerek durduruldu. - ANTALYA

Acemi driftçi kapı açılınca araçtan dışarı uçtu
Acemi driftçi kapı açılınca araçtan dışarı uçtu
Acemi driftçi kapı açılınca araçtan dışarı uçtu
Acemi driftçi kapı açılınca araçtan dışarı uçtu
Acemi driftçi kapı açılınca araçtan dışarı uçtu
Acemi driftçi kapı açılınca araçtan dışarı uçtu

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Akaryakıt, Antalya, Tragger, Petrol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Acemi driftçi kapı açılınca araçtan dışarı uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acemi driftçi kapı açılınca araçtan dışarı uçtu - Son Dakika
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