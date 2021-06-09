Acemi eğitimini tamamlayan erler ant içti - Son Dakika

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda acemi görevini tamamlayan erler ant içti.

Eskişehir Cezaevi Tabur Komutanlığında 2001/2-2 tertip acemi erlere 'Ant İçme Töreni' düzenlendi. Törende Atış, spor ve eğitimde birinci olan üç Mehmetçiğe İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy tarafından takdir belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayan Mehmetçikler, vatani görevlerini yerine getirmek üzere jandarma teşkilatının saflarına katıldı. - ESKİŞEHİR