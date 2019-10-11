Son Dakika Haberleri: Acemi erlerin yemin töreninde duygusal anlar yaşandı
Son Dakika Güncel Acemi erlerin yemin töreninde duygusal anlar yaşandı

Acemi erlerin yemin töreninde duygusal anlar yaşandı

1 saat önce

Çanakkale 116. Jandarma Er Eğitim Alayında Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1999/3 acemi erler törenle yemin etti.

Acemi erlerin yemin töreninde duygusal anlar yaşandı, System.String[]

Çanakkale 116. Jandarma Er Eğitim Alayında Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1999/3 acemi erler törenle yemin etti.


Yemin töreni Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, "Emperyalist iç ve dış mihrakların desteklediği hain terör örgütleriyle serhat boylarında ve şu anda Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn'da Tel Abyad'ta kahramanlarımıza selam olsun."dedi.

Ardından acemi erlerin yemin etme merasimi gerçekleştirildi. Merasimde başarılı olan erlere hediyeleri verildi.

Daha sonra tören Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubeye bağlı bomba arama köpeği "Maden"in gösterisi beğeni topladı. Senaryo gereği bir arabaya saklanan el yapımı patlayıcı bulan Maden alkış topladı.

Tören sonunda Mehmetçikler aileleriyle kucaklaştı. Erlerin aileleriyle buluşması sırasında ise duygusal anlar yaşandı.

Törene Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman katıldı.

Çanakkale, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:46 Kaynak: AA
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