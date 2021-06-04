Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda - Son Dakika

Sosyal medya Ankara Cebeci'de ünlü market zincirlerinden birinden hırsızlık yapmaya çalışan zanlıya market görevlisinin müdahalesini konuşuyor. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen zanlı, marketten aldığı ürünlerle kaçmaya çalışırken, market çalışanı tarafından son anda yakalandı.

ELİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA BAŞARAMADI

Market içinde zapt edilemeyen zanlı ile çalışanın arbedesi sokağa taşarken, bir vatandaş yaşanan olayı anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Videoda, marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlının, kendisini güçlükle durdurmaya çalışan görevlinin elinden kaçmaya çalıştığı anlar ve olaya tanık olan vatandaşların verdiği tepkiler yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Vatandaşların bir kısmı müdahalenin sert olduğu konusunda market çalışanını uyarırken, bazıları ise tavsiyelerde bulundu. Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntüler kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken, Ankara Cebeci'de yaşanan olay bir anda gündemin birinci maddesi oldu.