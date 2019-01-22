Acemi Hırsız İş Yeri Sahibine Yakalandı
58 dakika önce
Acemi hırsız iş yeri sahibine yakalandı İş yerini soymak istedi, sahibini görünce arkasına bakmadan kaçtıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da levyeyle bir iş yerinin kapısını açmaya çalışan hırsız, dükkan sahibine yakalandı.
Acemi hırsız iş yeri sahibine yakalandı
İş yerini soymak istedi, sahibini görünce arkasına bakmadan kaçtı
DİYARBAKIR - Diyarbakır
'da levyeyle bir iş yerinin kapısını açmaya çalışan hırsız, dükkan sahibine yakalandı. İş yeri sahibi eline aldığı sopayla zanlıyı kovalarken, hırsız koşarak izini kaybettirdi.
Olay 4 gün önce Bağlar
ilçesinde bulunan Muradiye
Mahallesindeki bir teknik servis dükkanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde dükkanı gözüne kestiren hırsız, iş yerinin kapısının önüne gelerek bir süre içeride kimsenin olup olmadığını gözlemledi. Herhangi bir hareketin olmadığını gören zanlı, kapının yanına bıraktığı levyeyi alarak tekrar dükkanın önüne geldi. Hırsız, levyeyle kapıyı açmaya çalışırken, içeride temizlik yapan iş yeri sahibi kapının zorlandığını fark etti. İçeride bir kişinin olduğunu gören hırsız, levyeyi bırakıp kaçarken, iş yeri sahibi de eline aldığı sopayla hırsızı kovalamaya başladı.
Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken, polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:33 Kaynak: İHA
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