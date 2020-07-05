Acemi hırsızlar motosikleti çalabilmek için dakikalarca böyle uğraştılar - Son Dakika

Acemi hırsızlar motosikleti çalabilmek için dakikalarca böyle uğraştılar

Acemi hırsızlar motosikleti çalabilmek için dakikalarca böyle uğraştılar Çalmak istediği motosikleti 2 kez düşürdü ama vazgeçmedi Sahibi, rahmetli babasından yadigar kalan motosikletine uzun uğraşlar sonucu kavuştu Antalya'da dün gece saatlerinde bir motosikleti çalmaya çalışan hırsız zor...

Acemi hırsızlar motosikleti çalabilmek için dakikalarca böyle uğraştılar

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Çalmak istediği motosikleti 2 kez düşürdü ama vazgeçmedi

Sahibi, rahmetli babasından yadigar kalan motosikletine uzun uğraşlar sonucu kavuştu

ANTALYA - Antalya'da dün gece saatlerinde bir motosikleti çalmaya çalışan hırsız zor anlar yaşadı. Motosikleti 2 kez düşürüp kendisi de üzerine düşen hırsız, üçüncü denemesinde arkadaşının da yardımıyla çalmayı başardı.

Olay geçtiğimiz günlerde gece yarısı Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesinde bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre açık alandaki bir motosikleti gören iki kişi motosikleti çalmak için harekete geçti. Hırsızlardan biri erkete diye tabir edilen gözcülük yaparken diğeri motosikleti almaya çalıştı. Yaşı küçük olduğu görülen genç, motosikleti hareket ettirmeye çalışırken yan yatırdı ve kendisi de üzerine düştü. Güçlükle motosikleti yerinden kaldırıp tekrar götürmeye çalışan hırsız motosikleti bu defa ters tarafa yatırdı. Yeniden motosikleti kaldırıp iteklemeye alışan hırsızın bunu başaramayacağını anlayan gözcü arkadaşı, yerini bırakıp gelerek hırsıza yardım etti. Sabah motosikletinin yerinde olmadığını gören Aytekin Alıcı hemen polise başvuru yaptı. Rahmetli babasından yadigar kaldığı için Alıcı, motosikletini bulabilmek için büyük çaba sarfetti. Alıcı ve polislerin çalışması sonucu iki gencin çaldığı motosiklet yakındaki bir mahallede plakası üzerinde atıl halde bulundu. Şüpheli iki genç Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Aytekin Alıcı motosikletine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Alıcı'ya zararın tespiti ve temininin ardından motosikletinin teslim edileceği öğrenildi.

"Manevi değeri var"

Manevi değeri çok yüksek olan motosikletine yeniden kavuşan esnaflık Aytekin Alıcı, kamera sistemi olduğu için aracını sürekli apartmanın önüne bıraktığını söyledi.

Motosikletini direksiyonunda kilitleyerek parkettiğini dile getiren Alıcı, " Geçtiğimiz günlerde 17 yaşlarında iki genç geliyor ve acemi şekilde 3 dakika uğraşıp motosikleti alıp götürüyorlar. Kamera var, lamba yanıyor, görüntüleri net. Bir kaç kez deviriyorlar, motosiklete zarar veriyorlar.Kontak olmadığı için çalıştıramıyorlar. Vitesten motosikleti çıkaramıyorlar. Bir kaç kez sağa sola deviriyorlar. Tahminin başka bir araca yükleyip götürmüşler. Yakındaki bir mahallede atıl halde bulduk. Motosikletimin değeri 11 bin TL. Bende manevi değeri çok yüksek çünkü rahmetli babamdan kalmaydı. Ondan dolayı bu kadar üzerine düştüm. Motosikletimi buldukları için Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederim."dedi.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sütçüler, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:05 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Acemi hırsızlar motosikleti çalabilmek için dakikalarca böyle uğraştılar - Son Dakika
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