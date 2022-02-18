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Acemi hırsızları düşürdükleri telefon yakalattı - Son Dakika

Acemi hırsızları düşürdükleri telefon yakalattı

18.02.2022 17:29
Acemi hırsızları düşürdükleri telefon yakalattı

Manisa'da çaldıkları traktör römorkunu satmaya çalışırken kendilerinden şüphelenen alıcıdan kaçan hırsızları düşürdükleri telefon yakalattı.

Manisa'da çaldıkları traktör römorkunu satmaya çalışırken kendilerinden şüphelenen alıcıdan kaçan hırsızları düşürdükleri telefon yakalattı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Kağan Mahallesinde 17 Şubat Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Mağdur A.Ç.(53) isimli şahıs 5 bin 300 TL karşılığında satın aldığı traktör römorkunun belgelerini istediğinde şahısların olay yerinden kaçtığını beyan ederek şikayette bulundu. Olay yeri ve çevrelerinde yapılan araştırmalarda şüphelilerin cep telefonlarını olay yerinde düşürdükleri, hırsızlık ve suç kayıtları olabileceği değerlendirilerek yapılan aramalar neticesinde A.D. (31) ve Y.G. (25) isimli şüpheliler yakalandı. Yakalanan şüpheliler, hırsızlığa konu römorku ise Kağan Mahallesinden S.Ç. (39) isimli şahsın evinin önünden çaldıklarını ve A.Ç. isimli şahsa sattıklarını itiraf etti.

Şüpheli A.D. ve Y.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - MANİSA

Acemi hırsızları düşürdükleri telefon yakalattı

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Türk Lirası, Traktör, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Acemi hırsızları düşürdükleri telefon yakalattı - Son Dakika


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