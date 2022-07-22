Acemi hırsızların kabloyla mücadelesi kamerada - Son Dakika
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Acemi hırsızların kabloyla mücadelesi kamerada

22.07.2022 10:21

Acemi hırsızların kabloyla mücadelesi kamerada Kabloyu koparamayan hırsızlar, motosiklete bağlayıp yerinden sökmeye çalıştı Güpegündüz hırsızlık girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz: "Bunun masrafı vatandaşın cebinden çıkıyor" Eskişehir'de...

Acemi hırsızların kabloyla mücadelesi kamerada

Kabloyu koparamayan hırsızlar, motosiklete bağlayıp yerinden sökmeye çalıştı

Güpegündüz hırsızlık girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz:

"Bunun masrafı vatandaşın cebinden çıkıyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 2 şüphelinin motosiklet ile elektrik direğinden kablo çalma girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Sınır Sokak ile Önkuzu Sokak kesişiminde öğle saatlerinde meydana geldi. Motosiklet ile olay yerine gelen 2 şüpheli, elektrik direğinde bulunan kabloları çalmaya çalıştı. Kablonun ucunu motosikletin arkasına bağlayan şahıslar, yola doğru çekerek kopartmayı denedi. Kablonun takılmasıyla birlikte direğin altında bulunan trafo da zarar gördü. Uzun uğraşlar sonucu kabloyu sökemeyen ve olay yerinden hızla uzaklaşan şüpheliler, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca aynı şahısların, daha öncesinde de kablonun diğer kısmını çaldıkları iddia edildi. Mahalliler ise bölgede kablo hırsızlığının sürekli yaşandığını belirterek yetkililere seslendi.

"İnsanlar mağdur oluyor"

Yaşanan hırsızlık olayları hakkında konuşan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, "Testereyi koyunlarına alıp direğe tırmanıyorlar. Direkten kesiyorlar, aşağıdan çekiyorlar, motora bağlıyorlar ve Allah'a ısmarladık. Bunun masrafı vatandaşın cebinden çıkıyor. Mahalleli tedirgin vaziyette. Hırsızın rengi, ırkı yok, herkes yapabiliyor. Mahallem adına ben rahatsızım. Herhalde ben çok zamansız muhtar oldum. Mahallede girilmedik elektrik, Telekom ve internet kablosu kalmadı. Dün yine evin biri güpegündüz soyuldu. Yani burnumun dibinde bunu yapıyorlarsa bir yerde bir boşluk var demektir. Vatandaşım sıkıntılı. Yaşlı sayısı fazla olan bir mahallede yaşıyorum. İnsanlar mağdur oluyor. Kalıcı bir çözüm istiyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Acemi hırsızların kabloyla mücadelesi kamerada - Son Dakika

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