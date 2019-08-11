Son Dakika Haberleri: Acemi kasaplar acil servislerde yoğunluk oluşturdu
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Acemi kasaplar acil servislerde yoğunluk oluşturdu

1 saat önce

Erzurum'da acemi kasaplar hastanelerin acil servislerinde büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Acemi kasaplar acil servislerde yoğunluk oluşturdu, System.String[]
Erzurum'da acemi kasaplar hastanelerin acil servislerinde büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Sabah bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini kesti. Ellerinden, ayaklarından kesilerle yaralanan çok sayıda acemi kasap Erzurum'da Bölge Eğitim Araştırma hastanesi, Palandöken Devlet hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servislerine başvurdu.

Acil servislerde müdahaleleri yapılan acemi kasaplar yeniden evlerinin yolunu tuttu. - ERZURUM
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
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